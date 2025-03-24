Патрушев указал на необходимость дополнительно поддержать исследования Арктики

Помощник президента напомнил, что для проработки изначальных мер по развитию научно-технологического потенциала для освоения Арктики в ноябре прошлого года состоялся совет Морской коллегии по вопросам защиты национальных интересов РФ в Арктике. «По итогам совета федеральным органам исполнительной власти даны поручения, касающиеся повышения общей координации научных исследований, формирования комплексной программы научно-технологического развития арктического региона, развития научно-образовательного потенциала», — констатировал председатель коллегии, отметив, что необходимая работа уже ведется.