Патрушев указал на необходимость дополнительно поддержать исследования Арктики

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев отметил необходимость выработать дополнительные меры поддержки для развития научного потенциала России в сфере освоения Арктики.
«В целях решения задач по развитию научного потенциала для освоения Арктики считаю необходимым выработать дополнительные меры, направленные на создание благоприятных условий для проведения морских научных исследований, повышение конкурентоспособности арктической науки, организацию строительства научно-исследовательского флота, в том числе судов двойного назначения», — указал Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии.
Помощник президента напомнил, что для проработки изначальных мер по развитию научно-технологического потенциала для освоения Арктики в ноябре прошлого года состоялся совет Морской коллегии по вопросам защиты национальных интересов РФ в Арктике. «По итогам совета федеральным органам исполнительной власти даны поручения, касающиеся повышения общей координации научных исследований, формирования комплексной программы научно-технологического развития арктического региона, развития научно-образовательного потенциала», — констатировал председатель коллегии, отметив, что необходимая работа уже ведется.