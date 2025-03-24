«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Казани на китайский курорт Санья

Первый рейс вылетел практически со 100% загрузкой. Полёты из столицы Татарстана запланированы по пятницам, обратный рейс по понедельникам. С 31 марта добавится второй еженедельный рейс с вылетом из Казани по понедельникам и обратно по пятницам.