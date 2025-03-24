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«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Казани на китайский курорт Санья

С 31 марта добавится второй еженедельный рейс.

Источник: Комсомольская правда

Первый рейс вылетел практически со 100% загрузкой. Полёты из столицы Татарстана запланированы по пятницам, обратный рейс по понедельникам. С 31 марта добавится второй еженедельный рейс с вылетом из Казани по понедельникам и обратно по пятницам.

На воздушных линиях будут задействованы комфортабельные самолеты Airbus A330 с двухклассной компоновкой салона: бизнес и эконом.

Таким образом, Группа «Аэрофлот» предлагает прямые рейсы на остров Хайнань из 9 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск.

За 2024 авиакомпаниями Аэрофлот и «Россия» на рейсах в Санья и обратно перевезено более 210 тыс. пассажиров.