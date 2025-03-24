Останина призвала не поощрять школьниц за беременность и роды

«Несовершеннолетние, которые сами рождают несовершеннолетних — это непосильная нагрузка для них. С одной стороны, организм девочки еще не готов к тому, чтобы она стала мамой. С другой стороны, далеко не всегда семья способна еще одного ребенка потянуть. С третьей — дети должны учиться, получить полноценное образование. Не надо поощрять детей становиться родителями в школе», — объяснила она «Газете.Ru».