Строительство музея стартовало на месте бывшего парка «Дримленд» в Минске

В Минске, на месте бывшего парка «Дримлэнд», началось строительство Национального исторического музея, рассказали в телеграм-канале «Минсктроя».
Так, в Минске стартовали строительные работы по возведению здания Национального исторического музея, а также парка. Всебелорусская молодежная стройка должна быть завершена в 2027 году. Проект реализуется на месте бывшего минского парка «Дримлэнд» в районе улицы Орловской.
На строительстве нового объекта задействован стройтрест № 4, построивший ранее здание Верховного суда, торговый центр «Первый национальный торговый дом», Студенческую деревню и т.д.
На данный момент специалистами стройтреста уже заливается фундамент будущего музея. Его основание будет состоять из 890 буронабивных 9 — 13-метровых свай. Также уже подготовлены армированные каркасы. А сваи проходят испытания нагрузки прямо на объекте.
— Будущий исторический музей будет четырехэтажным, с атриумом, большими экспозиционными залами, вентфасадом из керамогранита с текстурой камня и эффектной подсветкой, — рассказали в «Минскстрое».
Также главный фасад здания будут оформлять шесть объемных вертикальных горельефов, символизирующих страницы истории Беларуси. По периметру здания музея будет повторять контуры границ республики.
В ноябре 2024-го мы писали о том, что парк «Дримлэнд» сносят в Минске — на его месте будет парк Народного единства.
А уже в феврале стало известно, что огромное многоэтажное здание в виде карты Беларуси появится в центре Минска.
Также известно, что шесть миллионов рублей выделено на возведение Национального исторического музея.