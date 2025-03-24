Строительство музея стартовало на месте бывшего парка «Дримленд» в Минске

Так, в Минске стартовали строительные работы по возведению здания Национального исторического музея, а также парка. Всебелорусская молодежная стройка должна быть завершена в 2027 году. Проект реализуется на месте бывшего минского парка «Дримлэнд» в районе улицы Орловской.