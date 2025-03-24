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Строительство музея стартовало на месте бывшего парка «Дримленд» в Минске

В Минске началось строительство Национального исторического музея.

Источник: Комсомольская правда

В Минске, на месте бывшего парка «Дримлэнд», началось строительство Национального исторического музея, рассказали в телеграм-канале «Минсктроя».

Так, в Минске стартовали строительные работы по возведению здания Национального исторического музея, а также парка. Всебелорусская молодежная стройка должна быть завершена в 2027 году. Проект реализуется на месте бывшего минского парка «Дримлэнд» в районе улицы Орловской.

На строительстве нового объекта задействован стройтрест № 4, построивший ранее здание Верховного суда, торговый центр «Первый национальный торговый дом», Студенческую деревню и т.д.

На данный момент специалистами стройтреста уже заливается фундамент будущего музея. Его основание будет состоять из 890 буронабивных 9 — 13-метровых свай. Также уже подготовлены армированные каркасы. А сваи проходят испытания нагрузки прямо на объекте.

— Будущий исторический музей будет четырехэтажным, с атриумом, большими экспозиционными залами, вентфасадом из керамогранита с текстурой камня и эффектной подсветкой, — рассказали в «Минскстрое».

Также главный фасад здания будут оформлять шесть объемных вертикальных горельефов, символизирующих страницы истории Беларуси. По периметру здания музея будет повторять контуры границ республики.

В ноябре 2024-го мы писали о том, что парк «Дримлэнд» сносят в Минске — на его месте будет парк Народного единства.

А уже в феврале стало известно, что огромное многоэтажное здание в виде карты Беларуси появится в центре Минска.

Также известно, что шесть миллионов рублей выделено на возведение Национального исторического музея.