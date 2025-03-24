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Сбербанк восстановил работу мобильного приложения

Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу после сбоя.

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Работа мобильного приложения Сбербанка восстановлена, выяснил корреспондент РИА Новости.

Ранее в понедельник клиенты Сбербанка фиксировали сбой мобильного приложения, при входе появлялись разные уведомления о том, что сервис временно недоступен.

Корреспондент РИА Новости убедился, что мобильное приложение восстановило свою работу.

Это подтвердила и сама организация. «В настоящее время все системы банка работают штатно», — сказано в сообщении пресс-службы Сбербанка.

А согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Downdetector, на 14.00 по московскому времени количество жалоб уменьшилось до 50 с 1055.