Якутский бык Мааны празднует 17-летие

Как отметили в Telegram-канале зоопарка, он любит и узнает киперов, которые за ним ухаживают, а также дает им себя погладить, чтобы получить за это вознаграждение — сочные яблоки или сладкую морковь. Большую часть времени бык отдыхает, однако он бывает игрив: любит пластиковые шары и елки, которые часто подбрасывает рогами и бодает.