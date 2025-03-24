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Якутский бык Мааны празднует 17-летие

Животное живет в Ленинградском зоопарке.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

Якутский бык Мааны из Ленинградского зоопарка отпраздновал 17-й день рождения. Несмотря на свой внушительный вид, животное обладает добрым нравом.

Как отметили в Telegram-канале зоопарка, он любит и узнает киперов, которые за ним ухаживают, а также дает им себя погладить, чтобы получить за это вознаграждение — сочные яблоки или сладкую морковь. Большую часть времени бык отдыхает, однако он бывает игрив: любит пластиковые шары и елки, которые часто подбрасывает рогами и бодает.

В честь дня рождения Мааны в зоопарке прошло показательное кормление животного. Увидеть именинника можно в отделе копытных животных, рядом с вольерами альпак и гуанако.

Ранее медведям кадьяк из зоопарка Висконсина организовали вечеринку на день рождения.