Якутский бык Мааны празднует 17-летие

Якутский бык Мааны из Ленинградского зоопарка отпраздновал 17-й день рождения. Несмотря на свой внушительный вид, животное обладает добрым нравом.
Как отметили в Telegram-канале зоопарка, он любит и узнает киперов, которые за ним ухаживают, а также дает им себя погладить, чтобы получить за это вознаграждение — сочные яблоки или сладкую морковь. Большую часть времени бык отдыхает, однако он бывает игрив: любит пластиковые шары и елки, которые часто подбрасывает рогами и бодает.
В честь дня рождения Мааны в зоопарке прошло показательное кормление животного. Увидеть именинника можно в отделе копытных животных, рядом с вольерами альпак и гуанако.
Ранее медведям кадьяк из зоопарка Висконсина организовали вечеринку на день рождения.