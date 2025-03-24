Крымский мост сейчас — очередь выросла втрое

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани за три часа выросла втрое, сейчас у транспортного перехода скопилось 310 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.