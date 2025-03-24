Крымский мост сейчас — очередь выросла втрое

«В очереди со стороны Тамани находятся 310 транспортных средств. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении по состоянию на 14.00.
Уточняется, что со стороны Керчи подъезды к транспортному переходу остаются свободными.
В 11 часов утра в очереди на Крымский мост со стороны Кубани находились 105 автомобилей.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики — специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.