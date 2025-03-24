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Крымский мост сейчас — очередь выросла втрое

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани за три часа выросла втрое, сейчас у транспортного перехода скопилось 310 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Тамани находятся 310 транспортных средств. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении по состоянию на 14.00.

Уточняется, что со стороны Керчи подъезды к транспортному переходу остаются свободными.

В 11 часов утра в очереди на Крымский мост со стороны Кубани находились 105 автомобилей.

С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики — специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.