Как лечится игровая зависимость и по каким признакам можно определить лудомана

Чтобы распознать лудоманию, важно уметь отличать игровую зависимость от простого развлечения, подчеркнула психолог. Так, если человек изредка играет, чтобы весело провести время, но не особо при этом рассчитывает на выигрыш, не залезает в долги, не проигрывает много и может сказать себе «стоп», не ввязывается в неприятности и контролирует свое поведение — это развлечение. При зависимости контроля нет, человек не может ничего поделать со своей тягой к азартным играм.