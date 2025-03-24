Как лечится игровая зависимость и по каким признакам можно определить лудомана

Лудоманию называют болезнью современного общества. Ее по праву считают одной из самых сложных и опасных зависимостей. Попав во власть азартных игр, человек часто теряет все: имущество, друзей и семью. Каковы причины игровой зависимости, по каким признакам распознать лудомана и как вылечить человека — в материале «Газеты.Ru».
Что такое лудомания.
Лудомания — одна из форм нехимической, поведенческой зависимости, которая связана с азартными играми. Ее также называют игроманией, гемблинг-зависимостью. Во время участия в азартных играх человек вновь и вновь рискует всем ради призрачного выигрыша, не в силах остановиться.
Долгое время лудомания считалась признаком слабой воли, лени и низких моральных качеств человека. В настоящее время выделены точные физиологические механизмы зависимости от азартных игр, доказан болезненный характер изменений поведения и ~теперь лудомания отнесена к заболеваниям~. Это вид зависимости, для которого характерно расстройство мышления, рассказала «Газете.Ru» практический психолог, волонтер фонда помощи подросткам в трудной жизненной ситуации Любовь Полякова.
Как отмечает психолог, заболеванию подвержены люди всех возрастов, даже дети. При этом у мужчин зависимость возникает в два раза чаще, чем у женщин. Однако у женщин она формируется намного быстрее: примерно в течении одного года, тогда как у мужчин — в среднем от 4 до 5 лет.
Причины возникновения лудомании.
Лудомания развивается под влиянием различных факторов. Среди самых распространенных Любовь Полякова называет:
* Биологические — наследственная склонность к зависимости. Наличие психических расстройств в семье. Особенности работы мозга, при которых человек становится зависимым от всплесков дофамина, возникающих при риске и победе.
Лудоманию не случайно называют болезнью современного общества. Именно благодаря стремительному развитию компьютерных технологий, в частности возможности делать ставки и играть онлайн — в таких сервисах как Фонбет, «Лига ставок», Winline, BetBoom, Бетсити — этот недуг проявился сегодня особенно ярко.
«Сегодня, чтобы сыграть в игру, не нужно куда-то идти. Достаточно включить компьютер и погрузиться в виртуальную реальность. Мозг не различает разницы между компьютерной игрой и реальностью. Человеку кажется, что он развивается, занят значимой деятельностью, но на самом деле развития не происходит. Виртуальная реальность заменяет реальную жизнь. Человеку сложнее осознать себя зависимым, а значит, за лечением обращаются на последних стадиях. Именно поэтому лудомания требует длительного интенсивного лечения, как, впрочем, и любая зависимость», — подчеркнула Любовь Полякова.
Интернет упростил доступ и к азартным играм. Онлайн покер-клубы, ставки на спорт, виртуальные лотереи — все это доступно любому человеку из любой точки мира. Искушение получить легкие деньги велико и противостоять ему очень сложно.
Симптомы лудомании.
Как рассказала психолог, ~лудоманию можно распознать по следующим признакам~:
* Навязчивые мысли об игре. Человек постоянно думает о ставках, стратегиях, мечтает о крупном выигрыше.
«Человек, подверженный лудомании, может не замечать своей зависимости и считать, что он сейчас просто развлекается и сможет остановиться в любой момент», — отметила Любовь Полякова.
Отличие лудомании от желания развлечься.
Чтобы распознать лудоманию, важно уметь отличать игровую зависимость от простого развлечения, подчеркнула психолог. Так, если человек изредка играет, чтобы весело провести время, но не особо при этом рассчитывает на выигрыш, не залезает в долги, не проигрывает много и может сказать себе «стоп», не ввязывается в неприятности и контролирует свое поведение — это развлечение. При зависимости контроля нет, человек не может ничего поделать со своей тягой к азартным играм.
«Зависимость формируется постепенно: сначала возникает интерес к азартным играм, затем приходит увлечение, все больше времени и своей жизни уделяется играм, потом сама зависимость от игр, потеря контроля», — рассказала Любовь Полякова.
~Виды лудомании:~
* эпизодическая, когда симптомы ослабевают и между приступами проходит несколько месяцев,
Последствия игровой зависимости.
Игровая зависимость разрушает жизнь человека и приводит к:
* финансовым проблемам, вплоть до долгов и банкротства;
Как бороться с лудоманией.
Признание проблемы — осознание зависимости — первый шаг к ее преодолению. Любовь Полякова советует взять на вооружение следующие методы:
* Ограничение доступа. Блокировка сайтов с азартными играми.
«Лудомания — серьезная проблема, которая может разрушить жизнь, но с ней можно справиться. Главное — вовремя заметить симптомы и принять меры. Если вы или ваш близкий столкнулись с игровой зависимостью, не откладывайте обращение за помощью. Важно помнить: настоящая победа — это не выигрыш в игре, а победа над зависимостью!» — резюмировала психолог.
Примеры лудомании в истории.
Среди знаменитых российских писателей было немало лудоманов:
* Александр Пушкин. Символ русской поэзии был страстным игроком в карты. Пушкин был увлекающейся натурой и нередко проигрывал свои внушительные гонорары. В полицейском списке картежников его имя значилось под номером 36. Однажды поэт даже поставил на кон вторую главу романа «Евгений Онегин». После гибели литератора император Николай I повелел полностью оплатить его долги из государственной казны. Сумма превысила 100 тыс. рублей — очень большие по тем временам деньги.