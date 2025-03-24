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Ирину Коробову назначили главой комитета по охране ОКН Ростовской области

Юрий Слюсарь утвердил в должности председателя комитета по охране ОКН Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Председателем комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области назначили Ирину Коробову. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

До нового назначения, с 2018 года, Ирина Коробова была заместителем председателя регионального комитета по охране ОКН.

Еще раньше, в разные годы, специалист занимала пост начальника отдела в региональном государственном учреждении культуры «Донское наследие» и руководила подразделением минкультуры области по охране объектов культурного наследия.

Ирина Коробова окончила Ростовский государственный экономический университет.