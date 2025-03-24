Ирину Коробову назначили главой комитета по охране ОКН Ростовской области

Председателем комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области назначили Ирину Коробову. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
До нового назначения, с 2018 года, Ирина Коробова была заместителем председателя регионального комитета по охране ОКН.
Еще раньше, в разные годы, специалист занимала пост начальника отдела в региональном государственном учреждении культуры «Донское наследие» и руководила подразделением минкультуры области по охране объектов культурного наследия.
Ирина Коробова окончила Ростовский государственный экономический университет.