Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны следят за паводками в Северо-Казахстанской области

Инновационный метод применяет акимат региона.

Источник: Акимат Северо-Казахстанской области

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. В Северо-Казахстанской области запустили дроны для мониторинга паводковой ситуации на реках.

«С помощью дронов осуществляется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки в реальном времени. Задействовано 8 дронов, которые с воздуха мониторят ключевые точки, подверженных паводкам», — сообщили в акимате региона.

Дроны оснащены автоматической системой подзарядки, тепловизорами, что позволяет им работать в любых условиях, отметил аким области Гауез Нурмухамбетов.

«Они оперативно передают с воздуха данные о изменениях уровня воды и потенциальных угрозах, что позволяет службам быстро реагировать и оперативно принимать решения. Благодаря использованию дронов повышается точность прогнозирования паводков и минимизируются возможные последствия для жителей региона» — написал аким в соцсетях.

Официальный старт проекта дали в присутствии министр по ЧС Чингиса Аринова. Он приехал в регион и осмотрел новый ситуационный центр при акимате.