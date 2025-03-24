Дроны следят за паводками в Северо-Казахстанской области

«Они оперативно передают с воздуха данные о изменениях уровня воды и потенциальных угрозах, что позволяет службам быстро реагировать и оперативно принимать решения. Благодаря использованию дронов повышается точность прогнозирования паводков и минимизируются возможные последствия для жителей региона» — написал аким в соцсетях.