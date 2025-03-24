Дроны следят за паводками в Северо-Казахстанской области

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. В Северо-Казахстанской области запустили дроны для мониторинга паводковой ситуации на реках.
«С помощью дронов осуществляется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки в реальном времени. Задействовано 8 дронов, которые с воздуха мониторят ключевые точки, подверженных паводкам», — сообщили в акимате региона.
Дроны оснащены автоматической системой подзарядки, тепловизорами, что позволяет им работать в любых условиях, отметил аким области Гауез Нурмухамбетов.
«Они оперативно передают с воздуха данные о изменениях уровня воды и потенциальных угрозах, что позволяет службам быстро реагировать и оперативно принимать решения. Благодаря использованию дронов повышается точность прогнозирования паводков и минимизируются возможные последствия для жителей региона» — написал аким в соцсетях.
Официальный старт проекта дали в присутствии министр по ЧС Чингиса Аринова. Он приехал в регион и осмотрел новый ситуационный центр при акимате.