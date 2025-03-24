В Иркутской области на водоёмах стремительно ухудшается ледовая обстановка

На Ангаре в Ангарске толщина льда сократилась до 20−30 см, а в Усольском участке начался ледоход. Братское водохранилище, несмотря на лёд до 60 см, теряет стабильность — в заливах появляются проталины. На реках Лена, Илим и Витим инспекторы фиксируют выход воды на поверхность и промоины. В Западно-Байкальском участке: становая трещина в Большом Голоустном расширилась до 3 метров с открытой водой. В Шелеховском районе на реке Иркут — промоины, а на Олхе уже открытая вода.