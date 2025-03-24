В Иркутской области на водоёмах стремительно ухудшается ледовая обстановка

Сотрудники Центра ГИМС предупредили об опасных изменениях льда на Байкале. На озере зафиксированы многочисленные трещины и участки открытой воды. На других водоёмах региона, также отмечается снижение прочности ледового покрова. Особую тревогу вызывает уникальная «игла» байкальского льда, которая, по словам инспекторов, делает его непредсказуемо хрупким даже при толщине до 50 см, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.
В Байкальском инспекторском участке отмечают: Лёд игольчатый, напитан водой, от Порта Байкал в сторону Листвянки — множество трещин с открытой водой. В Малом Море ледовый покров неоднороден — толщина 40−50 см маскирует промоины и зоны с игольчатой структурой. В Усть-Ангинском заливе — трещины и торосы, а в районе Бугульдейки лёд местами достигает 60 см, но из-за деформаций выход на него смертельно опасен.
На Ангаре в Ангарске толщина льда сократилась до 20−30 см, а в Усольском участке начался ледоход. Братское водохранилище, несмотря на лёд до 60 см, теряет стабильность — в заливах появляются проталины. На реках Лена, Илим и Витим инспекторы фиксируют выход воды на поверхность и промоины. В Западно-Байкальском участке: становая трещина в Большом Голоустном расширилась до 3 метров с открытой водой. В Шелеховском районе на реке Иркут — промоины, а на Олхе уже открытая вода.