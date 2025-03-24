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В Башкирии из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные явления. О них жителей республики предупреждает МЧС.

По информации ведомства, завтра, 25 марта, прогнозируется густой туман, из-за которого видимость на дорогах упадет до 500 метров и менее.

Осадков во вторник не ожидается, а столбики термометров ночью покажут −2…-7°, местами до −12°, днем температура воздуха прогреется до +4…+9°, в горных районах до +12°.

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