Кроссворд на 25 марта 2025

25 марта отмечаем день рождения Ареты Франклин — королевы соула. Ее мощный голос и харизма навсегда изменили музыку, сделав ее одной из величайших певиц всех времен. Разгадайте наш кроссворд и проверьте свои знания о ее творчестве.