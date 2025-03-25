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Кроссворд на 25 марта 2025

25 марта отмечаем день рождения Ареты Франклин — королевы соула. Ее мощный голос и харизма навсегда изменили музыку, сделав ее одной из величайших певиц всех времен. Разгадайте наш кроссворд и проверьте свои знания о ее творчестве.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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