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Власти Ростова объявили о полной ликвидации пожара в ТЦ «Астор» и соседнем доме

ТЦ и дом на Буденновском в Ростове полностью потушили, ведется уборка территории.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полностью ликвидировали пожар в ТЦ «Астор» и в соседнем многоквартирном доме. Общая площадь возгорания составила 1,1 тысячи кв. метров, сообщил глава города Александр Скрябин.

По словам градоначальника, специализированные организация уже приступила к уборке территории вокруг торгового центра.

Александр Скрябин поручил администрации Ленинского района составить смету на ремонт кровли пострадавшего жилого дома и организовать поквартирный обход для оценки ущерба. Указанные работы необходимы для принятия решения о единовременной выплате жильцам.

Напомним, пожар в ТЦ «Астор» начался утром и быстро перекинулся на близлежащий многоквартирный дом. Из жилого здания эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.