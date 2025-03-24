Власти Ростова объявили о полной ликвидации пожара в ТЦ «Астор» и соседнем доме

В Ростове-на-Дону полностью ликвидировали пожар в ТЦ «Астор» и в соседнем многоквартирном доме. Общая площадь возгорания составила 1,1 тысячи кв. метров, сообщил глава города Александр Скрябин.
По словам градоначальника, специализированные организация уже приступила к уборке территории вокруг торгового центра.
Александр Скрябин поручил администрации Ленинского района составить смету на ремонт кровли пострадавшего жилого дома и организовать поквартирный обход для оценки ущерба. Указанные работы необходимы для принятия решения о единовременной выплате жильцам.
Напомним, пожар в ТЦ «Астор» начался утром и быстро перекинулся на близлежащий многоквартирный дом. Из жилого здания эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.