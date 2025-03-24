Два ледовых поля взорвали на Ладоге в Ленобласти

Сегодня, 24 марта, специалисты из учреждения, подведомственного Комитету правопорядка и безопасности, взорвали лед в устье реки Свирь и на Свирской губе Ладожского озера в Ленинградской области. Всего им удалось ослабить покров на двух ледовых полях общей площадью 4000 квадратных метров. Цель подобных мероприятий — обеспечить безаварийный пропуск весеннего половодья и увеличить шансы избежать стремительного подъема уровня воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.