Беглов и Бельский простились с главой Приморского района Никоноровым

Прощание с главой Приморского района Алексеем Никоноровым состоялось в храме Спаса на Каменке 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Почтить его память пришли родные, коллеги, губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Глава района будет похоронен на Смоленском кладбище.
— Алексей Владимирович блестяще со всем справлялся. Умел брать ответственность на себя. Старался сделать Приморский район лучшим в городе. Ему очень многое удалось, — заявил Беглов, выразив соболезнования родным и близким покойного.
Напомним, что Алексей Никоноров скончался после продолжительной борьбы над тяжелой болезнью. Ему было 51 год. Свою должность он занимал с 2022 года, а в администрации Приморского районе работал 12 лет. За последние три года открыто 14 школ и 19 детских садов.