Беглов и Бельский простились с главой Приморского района Никоноровым

Напомним, что Алексей Никоноров скончался после продолжительной борьбы над тяжелой болезнью. Ему было 51 год. Свою должность он занимал с 2022 года, а в администрации Приморского районе работал 12 лет. За последние три года открыто 14 школ и 19 детских садов.