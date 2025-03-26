Ответы на кроссворд от 25 марта 2025: интересные факты про Арету Франклин

1. Госпел

В 1972 году Франклин выпустила госпел-альбом «Amazing Grace», который по продажам не уступал ее ритм-энд-блюзовым работам. Ее невероятный вокальный талант общеизвестен, но мало кто знает, что она также сама играла на клавишных на многих своих записях.