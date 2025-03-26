Ответы на кроссворд от 25 марта 2025: интересные факты про Арету Франклин

Ответы
По горизонтали:
1. Грэмми
Арета Франклин — многократный номинант и лауреат премии «Грэмми». Она была номинирована 44 раза и выиграла 18 наград.
2. Соул
В начале 1967 года начался период активного восхождения Ареты Франклин в поп-чартах, который продлился до конца 1968 года. За это время десять ее песен, включая такие шедевры классического соула, как «Chain of Fools» и «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», достигли высших позиций в Billboard Hot 100, войдя в первую десятку.
3. Зал
Арета Франклин была включена в Зал славы рок-н-ролла 3 января 1987 года, став первой женщиной, удостоенной этой чести.
4. Медаль
9 ноября 2005 года Арета Франклин была удостоена Президентской медали Свободы — высшей награды США.
5. Майкл
В поздние годы творчества записи Ареты Франклин стали менее эмоциональными: она отошла от страстного соула, переключившись на исполнение традиционных поп-хитов, особенно в дуэтах с молодыми артистами. В 1986 году дуэт Франклин с Джорджем Майклом «I Knew You Were Waiting (For Me)» покорил вершины британских чартов.
По вертикали:
1. Госпел
В 1972 году Франклин выпустила госпел-альбом «Amazing Grace», который по продажам не уступал ее ритм-энд-блюзовым работам. Ее невероятный вокальный талант общеизвестен, но мало кто знает, что она также сама играла на клавишных на многих своих записях.
2. Королева
Арету Франклин часто называют «королевой соула» или «Леди Соул» из-за ее исключительного вокала, отличающегося гибкостью и силой.
3. Фильм
Биографическая драма «Респект», вышедшая в 2021 году, рассказывает историю жизни Ареты Франклин. Режиссером фильма выступила Лисль Томми, а сама соул-певица участвовала в его создании до своей смерти в августе 2018 года.
4. Битлз
Арета Франклин первой исполнила песню The Beatles «Let It Be» 15 января 1970 года, причем Пол Маккартни изначально хотел, чтобы именно она записала эту композицию. Версия The Beatles вышла позже, спустя два месяца.
5. Журнал
Журнал Rolling Stone дважды признавал Арету Франклин величайшей певицей в истории, присудив ей первое место в списках «100 величайших певцов всех времен» (2008) и «200 величайших певцов всех времен» (2023).
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