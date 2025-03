Ответы на кроссворд от 25 марта 2025: интересные факты про Арету Франклин

2. Соул

В начале 1967 года начался период активного восхождения Ареты Франклин в поп-чартах, который продлился до конца 1968 года. За это время десять ее песен, включая такие шедевры классического соула, как «Chain of Fools» и «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», достигли высших позиций в Billboard Hot 100, войдя в первую десятку.