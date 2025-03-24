Крупный район Минска остался без электричества

Известно, что около полудня в микрорайоне зафиксировали перебои с электричеством по ряду адресов. В том, числе свет пропал на улицах Аннаева, Ваупшасова, Геологической, Карвата, Радиальной, Холмогорской и Солтыса, а также переулке Солтыса, переулке втором Переходном и переулке втором Холмогорском.