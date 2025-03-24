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Крупный район Минска остался без электричества

«Минскэнерго» прокомментировало отключение электричества в крупном районе Минска.

Источник: Комсомольская правда

В минском микрорайоне Степянка произошло отключение электричества. Ситуацию прокомментировали в «Минскэнерго».

Так, 24 марта столичные энергетики 24 марта были заняты возобновлением энергоснабжения в микрорайоне Степянка.

Известно, что около полудня в микрорайоне зафиксировали перебои с электричеством по ряду адресов. В том, числе свет пропал на улицах Аннаева, Ваупшасова, Геологической, Карвата, Радиальной, Холмогорской и Солтыса, а также переулке Солтыса, переулке втором Переходном и переулке втором Холмогорском.

В «Минскэнерго» сообщили, что для восстановительных работ в микрорайон направили три оперативно-выездные бригады «Минских кабельных сетей».

Минчанам пообещали, что ориентировочно после 14.00 часов энергоснабжения должно быть восстановлено.

Между тем строительство музея стартовало на месте бывшего парка «Дримленд» в Минске.