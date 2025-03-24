В школах Ростовской области внедряют систему учета безналичной оплаты питания

— Мы стремимся внедрять технологии, которые делают жизнь людей проще и безопаснее, а также способствуют их развитию. С новым сервисом улучшается мониторинг школьного питания, как со стороны родителей, так и учебного заведения. Причем для школ участие в системе полностью бесплатно. Мы поставляем необходимые терминалы для безналичной оплаты обедов, обучаем учителей и сотрудников комбината питания, а также технически сопровождаем все процессы. В течение года мы продолжим внедрять сервис как в школах Ростова-на-Дону, так и по области. Рад, что учебные заведения поддерживают такие цифровые решения, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.