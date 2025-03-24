В школах Ростовской области внедряют систему учета безналичной оплаты питания

К новой системе оплаты школьных обедов подключились средняя школа № 9 г. Таганрога и Карповская СОШ Багаевского района Ростовской области. В этих учебных заведениях запущен пилотный режим нового сервиса от Сбера.
Предусматривается, что учителя заранее формируют заказ на питание детей и отправляют его ответственному за школьное питание. В итоге, когда дети на перемене приходят в столовую, готовый обед уже ждет их. При этом родители могут оплачивать питание в режиме реального времени любым удобным способом.
Как рассказала начальник Управления образования г. Таганрога Ольга Морозова, школам внедрение новых программ позволит снизить нагрузку на учителя и исключить очереди в столовой. При этом родители школьника будут видеть, чем их ребенок питался в течение дня. А при необходимости даже смогут установить запрет на «вредные» покупки в буфете.
Новая система также позволит вести точный учет льготного питания для контроля качества школьных обедов и бюджетных расходов на их оплату со стороны органов местного самоуправления.
— Мы стремимся внедрять технологии, которые делают жизнь людей проще и безопаснее, а также способствуют их развитию. С новым сервисом улучшается мониторинг школьного питания, как со стороны родителей, так и учебного заведения. Причем для школ участие в системе полностью бесплатно. Мы поставляем необходимые терминалы для безналичной оплаты обедов, обучаем учителей и сотрудников комбината питания, а также технически сопровождаем все процессы. В течение года мы продолжим внедрять сервис как в школах Ростова-на-Дону, так и по области. Рад, что учебные заведения поддерживают такие цифровые решения, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Особое внимание уделяется безопасности системы. Транзакции надежно защищены новейшими методами шифрования, а доступ к детскому счету имеют исключительно родители. Безналичная оплата снижает вероятность мошенничества, делая систему максимально надежной и удобной для всех пользователей.