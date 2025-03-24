Две школы Нижнего Новгорода отремонтируют в 2025 году

В 2025 году в двух школах Нижнего Новгорода пройдет капитальный ремонт. Об этом сообщает издание Newsroom24 со ссылкой на городской департамент строительства и капремонта.
В начале года ученикам школы № 47 в Советском районе сообщили, что учреждение закроют на ремонт. В депстрое подтвердили, что на проспекте Гагарина будут реставрировать фасад и кровлю по госпрограмме. Учеников школы № 47 временно распределили по учебным учреждениям Советского района.
Работы по госпрограмме также пройдут в школе № 129 в Автозаводском районе. Рабочие отремонтируют фасад и заменят окна.
Заказчиком работ выступает МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода». Сейчас идет подготовка для закупочных процедур по выбору подрядчика.
Ранее мы писали, что в нижегородских школах пройдут внеплановые проверки металлодетекторов.