Две школы Нижнего Новгорода отремонтируют в 2025 году

В начале года ученикам школы № 47 в Советском районе сообщили, что учреждение закроют на ремонт. В депстрое подтвердили, что на проспекте Гагарина будут реставрировать фасад и кровлю по госпрограмме. Учеников школы № 47 временно распределили по учебным учреждениям Советского района.