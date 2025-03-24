Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две школы Нижнего Новгорода отремонтируют в 2025 году

Работы пройдут в образовательных учреждениях № 47 и 129.

В 2025 году в двух школах Нижнего Новгорода пройдет капитальный ремонт. Об этом сообщает издание Newsroom24 со ссылкой на городской департамент строительства и капремонта.

В начале года ученикам школы № 47 в Советском районе сообщили, что учреждение закроют на ремонт. В депстрое подтвердили, что на проспекте Гагарина будут реставрировать фасад и кровлю по госпрограмме. Учеников школы № 47 временно распределили по учебным учреждениям Советского района.

Работы по госпрограмме также пройдут в школе № 129 в Автозаводском районе. Рабочие отремонтируют фасад и заменят окна.

Заказчиком работ выступает МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода». Сейчас идет подготовка для закупочных процедур по выбору подрядчика.

Ранее мы писали, что в нижегородских школах пройдут внеплановые проверки металлодетекторов.