Путин указал на нехватку сотрудников бригад скорой помощи на Кубани

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на нехватку в регионе сотрудников бригад скорой помощи.
Кондратьев доложил президенту, что у региона серьезный результат в решении социальных вопросов. По его данным, в крае 148 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики.
«Но сотрудников бригад скорой помощи тоже не хватает. На скорую помощь обратите внимание», — сказал Путин.
Кроме того, Кондратьев рассказал, что в этом году власти региона планируют построить еще 38 офисов врачей общей практики и ФАПов.
«И ремонтировать нужно ФАПы, вовремя надо ремонтировать», — указал президент.