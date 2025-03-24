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Путин указал на нехватку сотрудников бригад скорой помощи на Кубани

Путин: в Краснодарском крае не хватает сотрудников бригад скорой помощи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на нехватку в регионе сотрудников бригад скорой помощи.

Кондратьев доложил президенту, что у региона серьезный результат в решении социальных вопросов. По его данным, в крае 148 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики.

«Но сотрудников бригад скорой помощи тоже не хватает. На скорую помощь обратите внимание», — сказал Путин.

Кроме того, Кондратьев рассказал, что в этом году власти региона планируют построить еще 38 офисов врачей общей практики и ФАПов.

«И ремонтировать нужно ФАПы, вовремя надо ремонтировать», — указал президент.