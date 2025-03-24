Очаг кишечной палочки нашли в точке общепита на Мечникова в Ростове

В точке общепита на улице Мечникова в Ростове-на-Дону обнаружили грубые санитарные нарушения и очаг кишечной палочки. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.
— Оказалось, что в обороте была сельхозпродукция, которая не проходила ветеринарно-санитарную экспертизу, — отметили в надзорном ведомстве.
После проверки был составлен протокол о временном запрете деятельности, это решение позже поддержали в суде. 21 марта постановили, что точка будет закрыта на 90 суток.
Напомним, ранее тонны продуктов и тысячи яиц сняли с продажи в торговой сети Ростовской области.