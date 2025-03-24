В Узбекистане предлагают на час выключить свет — хорошая акция или очередной популизм?

Однако, несмотря на благородный посыл, инициатива вызвала немало иронии и скепсиса среди граждан. Многие отметили в соцсетях, что в Узбекистане и так регулярно отключают свет, особенно в холодное и жаркое время года — из-за перегрузок в энергосистеме, устаревшего оборудования и нехватки мощностей. В таком контексте призыв выключить свет на добровольной основе выглядит не как сознательная забота об экологии, а как неудачная попытка замаскировать реальные проблемы отрасли.