В Узбекистане предлагают на час выключить свет — хорошая акция или очередной популизм?

Как пояснили в Министерстве экологии, цель акции — привлечь внимание к вопросам сохранения природных ресурсов и формирования экологической культуры. Узбекистанцам также предложили поддержать идею и на 60 минут выключить свет у себя дома.
«Этот простой шаг поможет привлечь внимание к вопросам экологии и вдохновит других заботиться о нашей планете», — говорится в обращении Минэкологии.
Однако, несмотря на благородный посыл, инициатива вызвала немало иронии и скепсиса среди граждан. Многие отметили в соцсетях, что в Узбекистане и так регулярно отключают свет, особенно в холодное и жаркое время года — из-за перегрузок в энергосистеме, устаревшего оборудования и нехватки мощностей. В таком контексте призыв выключить свет на добровольной основе выглядит не как сознательная забота об экологии, а как неудачная попытка замаскировать реальные проблемы отрасли.
Часть узбекистанцев восприняла акцию как популистскую меру, далекую от реальности.
«А нам-то что выключать? У нас и так свет отключают каждый день — то из-за перегрузки, то из-за аварий, то просто “по техническим причинам”», — иронизируют пользователи в соцсетях.
Кроме того, некоторые пользователи отмечают: в условиях, когда в стране активно вырубаются деревья, застраиваются зелёные зоны, ухудшается качество воздуха, подобные «символические» акции лишь отвлекают внимание от реальных экологических проблем.
Аналогичная ситуация наблюдалась и с так называемым Днём без автомобилей. Вместо реальных шагов по развитию общественного транспорта, велосипедной и пешеходной инфраструктуры, чиновникам и обычным гражданам предложили один день отказаться от машины. Правда, вылилось это в то, что чиновники продолжали ездить на работу, просто используя такси или паркуясь подальше от здания.
«Странная акция — вместо того чтобы внедрять энергоэффективные технологии и закупать современное оборудование, нам предлагают просто выключить свет. И на этом, видимо, вся забота об экологии заканчивается», — комментируют в соцсетях.
Безусловно, осознанное потребление и экологическое мышление — важны, но, как показывает практика, реальный результат даёт системный подход, а не разовые жесты. И пока страна сталкивается с реальными проблемами в энергетике, урбанистике и охране природы, подобные акции выглядят скорее как пыль в глаза, чем как шаг к устойчивому будущему.