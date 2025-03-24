Создано кольцо, позволяющее глухим общаться

Американские ученые из Корнельского университета разработали платформу для создания умных колец, которые могут распознавать язык жестов. Статья на эту тему опубликована на сервере препринтов arXiv.
Команда ученых представила платформу SpellRing и прототип кольца. Устройство фиксирует направление и угол наклона большого пальца, переводя жесты в буквы и слова. Разработка сопрягается с телефоном, на котором появляется текст на экране. Также он может воспроизводиться через динамики смартфона.
Во время тестирования устройства добровольцы смогли воспроизвести с помощью него 20 тысяч слов. Точность преобразования жестов в слова составила 92%.
В конструкции устройства предусмотрены динамики и микрофоны, которые регистрируют и анализируют изменения в звуковых волнах при движении руки. В то же время гироскоп определяет углы и положение пальцев. Все эти данные обрабатываются специальным алгоритмом, основанным на технологии глубокого обучения.
По словам разработчиков, стоимость кольца, датчиков и программного обеспечения (ПО) составила 30 долларов (около 2,5 тысячи рублей). Когда устройства запустят в производство, ожидается, что они будут стоить в разы дешевле.
Как полагают ученые, такие кольца упростят взаимодействие с глухонемыми. Помимо прочего, люди могут применять подобные устройства во время использования гаджетов, например, в онлайн-переписке.
Ранее ученые использовали умное кольцо, чтобы определить уровень стресса человека во сне.