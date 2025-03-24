Создано кольцо, позволяющее глухим общаться

В конструкции устройства предусмотрены динамики и микрофоны, которые регистрируют и анализируют изменения в звуковых волнах при движении руки. В то же время гироскоп определяет углы и положение пальцев. Все эти данные обрабатываются специальным алгоритмом, основанным на технологии глубокого обучения.