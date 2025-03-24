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Комитет ГД одобрил проект о противодействии телефонному мошенничеству

Комитет ГД рекомендовал принять проект с мерами против телефонного мошенничества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Комитет Государственной думы по информационной политике рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект о противодействии телефонному мошенничеству, его могут рассмотреть во вторник, сообщил глава комитета ГД по ИТ Сергей Боярский в Telegram-канале.

«Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрел поступившие поправки к законопроекту о мерах борьбы с телефонным мошенничеством. Всего поступили 22 поправки, из них 21 мы будем рекомендовать палате принять. Законопроект выносим на второе чтение, которое состоится завтра», — написал Боярский.

В пресс-службе комитета ГД по информполитике уточнили РИА Новости, что комитет рекомендовал Госдуме принять проект во втором чтении.