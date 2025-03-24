Путин попросил главу Кубани обратить внимание на развитие дорог

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева обратить внимание на развитие дорожной сети в регионе, в том числе на побережье.
Глава Кубани во время встречи с президентом в Кремле доложил ему о социально-экономическом развитии края.
«Мы с вами много раз обсуждали вопросы дорожной сети: чтобы по побережью в Краснодар можно было (доехать) и из Краснодара — в сторону Сочи и в сторону Новороссийска», — обратился Путин к главе региона.
Кондратьев в ответ упомянул, что проектируется часть трассы Сочи — Джубга. Что касается местных дорог, региону тоже «есть ещё над чем работать», отметил президент.
Новая скоростная автомагистраль Джубга — Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза. Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также он давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут.