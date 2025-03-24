«Задействуют авиацию и беспилотники». Минобороны сообщило о проверке боеготовности армии по поручению Лукашенко

Уточняется, что в рамках проверки боеготовности ВС личный состав одной из воинских частей выполнит комплекс мероприятий, включающих подготовку техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач. Также будет проводиться загрузка материальных средств, военнослужащие выдвинутся на один из полигонов ВС.