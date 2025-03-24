«Задействуют авиацию и беспилотники». Минобороны сообщило о проверке боеготовности армии по поручению Лукашенко

В Министерстве обороны сообщили, что 24 марта по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко начата проверка боевой готовности Вооруженных Сил.
Уточняется, что в рамках проверки боеготовности ВС личный состав одной из воинских частей выполнит комплекс мероприятий, включающих подготовку техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач. Также будет проводиться загрузка материальных средств, военнослужащие выдвинутся на один из полигонов ВС.
Также задействованные в проверке боеготовности подразделения в назначенном районе проведут мероприятия инженерного оборудования, маскировки, охраны и обороны, будут выполнять контрольные стрельбы из штатного вооружения.
Кроме того, будет создана обстановка, приближенная к боевой. Для чего с учетом опыта современных военных конфликтов будут задействоваться ударные и разведывательные беспилотники, авиация.
Белорусов предупредили, что проверка боеготовности ВС подразумевает передвижение военной техники. Из-за этого могут временно ограничивать движение гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
Между тем СМИ сообщили, что МВД Литвы обеспокоено планами ужесточить санкции против белорусов.