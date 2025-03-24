В Уфе зафиксирована самая высокая смертность в Башкирии

В Башкирии зафиксировали снижение смертности в январе 2025 года. Об этом свидетельствуют данные республиканских статистиков. Согласно последнему отчету, в начале года в Башкирии скончались 4 837 человек, что на 1,5% меньше аналогичного показателя за январь 2024 года.
Самые высокая смертность отмечена в Уфе. В столице республики зарегистрирована 1 071 смерть. Второе место занимает Стерлитамак с 273 случаями, третье — Салават (185 смертей). Замыкают пятерку лидеров Туймазинский район (155) и Нефтекамск (136).
На противоположном конце рейтинга оказались Агидель (12 смертей) и Ермекеевский район (18 случаев).
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