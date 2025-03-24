В Уфе зафиксирована самая высокая смертность в Башкирии

В Башкирии зафиксировали снижение смертности в январе 2025 года. Об этом свидетельствуют данные республиканских статистиков. Согласно последнему отчету, в начале года в Башкирии скончались 4 837 человек, что на 1,5% меньше аналогичного показателя за январь 2024 года.