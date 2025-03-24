Нижегородский аэропорт возобновляет авиарейсы в Анталью

С конца апреля возобновляются авиарейсы из Нижнего Новгорода в Анталью. Выполнять полеты в турецкий город будут три авиакомпании, рассказали в пресс-службе Стригинского аэропорта.
Первые рейсы запланированы на 26 апреля — их выполнят авиакомпании Аэрофлот и «Уральские авиалинии». 29 апреля полет состоится на борту AZUR air.
При этом Аэрофлот будет выполнять авиасообщение в рамках регулярной полетной программы, остальные перевозчики — в рамках пакетных туристических поездок.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что первый авиарейс из Костромы встретили в Нижнем Новгороде.