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Нижегородский аэропорт возобновляет авиарейсы в Анталью

Первые полеты запланированы на 26 апреля.

Источник: Нижегородская правда

С конца апреля возобновляются авиарейсы из Нижнего Новгорода в Анталью. Выполнять полеты в турецкий город будут три авиакомпании, рассказали в пресс-службе Стригинского аэропорта.

Первые рейсы запланированы на 26 апреля — их выполнят авиакомпании Аэрофлот и «Уральские авиалинии». 29 апреля полет состоится на борту AZUR air.

При этом Аэрофлот будет выполнять авиасообщение в рамках регулярной полетной программы, остальные перевозчики — в рамках пакетных туристических поездок.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что первый авиарейс из Костромы встретили в Нижнем Новгороде.