Ураза-Байрам отметят в Петербурге 30 марта

Информации о возможных изменениях в маршрутах общественного транспорта на данный момент не поступало. Традиционно, в утренние часы, когда проходят основные молебны, вблизи мечетей и молельных домов вводятся ограничения на движение. Это затронет районы, такие как Кронверкский проспект и Парашютная улица, а также места на Московском проспекте у Сенного рынка. В прошлом году по этой причине была приостановлена работа станции метро «Горьковская».