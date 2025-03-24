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Ураза-Байрам отметят в Петербурге 30 марта

Традиционный праздник в честь окончания священного для мусульман месяца поста Рамадан отметят в Петербурге 30 марта. В прошлом году дата торжества была назначена на 10 апреля. Празднование обычно определяют по лунному календарю, поэтому она меняется каждый год.

Источник: Reuters

Праздничные намазы Ураза-Байрам в мечетях и молельных домах Петербурга пройдут в 8:30 в воскресенье, 30 марта, как сообщили в Духовном управлении мусульман Петербурга.

Информации о возможных изменениях в маршрутах общественного транспорта на данный момент не поступало. Традиционно, в утренние часы, когда проходят основные молебны, вблизи мечетей и молельных домов вводятся ограничения на движение. Это затронет районы, такие как Кронверкский проспект и Парашютная улица, а также места на Московском проспекте у Сенного рынка. В прошлом году по этой причине была приостановлена работа станции метро «Горьковская».