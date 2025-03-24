На подлете к Ростову-на-Дону ликвидировали БПЛА

Напомним, в ночь на 24 марта в Ростовской области дроны были уничтожены в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону.