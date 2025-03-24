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На подлете к Ростову-на-Дону ликвидировали БПЛА

В ночь на 24 марта на подлете к Ростову-на-Дону сбили беспилотник.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшей ночью силы ПВО сбили БПЛА на подлете к Ростову-на-Дону, а также военные отразили массированную воздушную атаку в ряде территорий региона. Об этом ранее в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — проинформировал Юрий Слюсарь.

Напомним, в ночь на 24 марта в Ростовской области дроны были уничтожены в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону.

По данным Министерства обороны России, минувшей ночью над территорией области ликвидировали 12 БПЛА.