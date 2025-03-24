Ковальчук: в РФ нужна программа научных исследований Арктики

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россия должна разработать и принять комплексную программу научных исследований в Арктике. Такое мнение высказал заместитель председателя, руководитель научно-экспертного совета Морской коллегии России, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Совершенно очевидно, что освоение Арктики должно носить комплексный характер, который должен обеспечить одновременно движение по всем направлениям», — сказал Ковальчук на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии России.
По его мнению, надо разработать и быстро утвердить программу научных исследований в Арктике. «Потому что она сегодня до настоящего времени носит фрагментарный характер и не является целостной программой, которая была объединяющей», — пояснил Ковальчук.
Кроме того, по его мнению, «надо создать консорциум межведомственных организаций, который был бы инструментом подготовки и реализации программы». «И третье: надо найти варианты интеграции исследовательского флота, вовлечения всех возможных судов, находящихся под крышей разных ведомств, для реализации этой программы», — добавил Ковальчук.