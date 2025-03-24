В Госдуме призвали разработать программу по противодействию травле

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Необходимы основания для разработки федеральными органами исполнительной власти единой государственной комплексной программы по противодействию травле, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За Правду»).
В Госдуме в понедельник проходит Всероссийский антибуллинговый форум «Надо поговорить!».
«Мы — на базе Государственной Думы — задумались. Нам нужно создать закон рамочный. Во-первых, у нас нет понятия, что такое травля, и, конечно, очень важно ввести это понятие. Мы говорим о том, что нам нужны основания для разработки реализации ФОИВ единой государственной комплексной программы по противодействию травле. Конечно, не все органы власти поддерживают меня в этом вопросе, но, я считаю, что комплексная программа должна быть», — сказала Лантратова.
Она отметила, что Госдума совместно с Минпросвещения, фондом «Защитники Отечества» а также с Минобороны будет запускать программу по переподготовке психологов по теме работы с горем и работы с девиантными детьми. По ее словам, министерство просвещения «очень плотно занимается этой темой», и постоянно ведется переподготовка психологов и готовятся советники по воспитанию, которые работают с детьми.
Кроме того, лидер партии СРЗП Сергей Миронов добавил, что в Госдуме разрабатывается «антибуллинговый» законопроект. Он подчеркнул, что проектом предполагается обязать школы направлять информацию о случаях буллинга в полицию, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
«Школы часто замалчивают факты такой травли… Но, к сожалению, результатом молчания становятся покалеченные судьбы детей, а порой и гибель», — сказал Миронов.