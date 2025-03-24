В Госдуме призвали разработать программу по противодействию травле

«Мы — на базе Государственной Думы — задумались. Нам нужно создать закон рамочный. Во-первых, у нас нет понятия, что такое травля, и, конечно, очень важно ввести это понятие. Мы говорим о том, что нам нужны основания для разработки реализации ФОИВ единой государственной комплексной программы по противодействию травле. Конечно, не все органы власти поддерживают меня в этом вопросе, но, я считаю, что комплексная программа должна быть», — сказала Лантратова.