Высокое содержание пыльцы в воздухе зафиксировали аллергологи в Нижнем Новгороде

Аллергологи областной детской больницы зафиксировали высокое содержание пыльцы в воздухе Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на детского аллерголога Николая Ефимова.
Согласно информации, ранняя весна привела к тому, что пыление деревьев началось раньше обычного: сейчас активны ольха и орешник, а уже через 10−15 дней ожидается пыление березы.
«Если вы страдаете поллинозом в виде ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы и чувствительны к данной группе аллергенов, рекомендовано не выезжать в загородную зону, в парки, где цветение деревьев более бурное», — советует детский аллерголог Николай Ефимов.
Чтобы справиться с симптомами, рекомендуется принимать антигистаминные препараты, глазные капли и назальные спреи — лучше по рекомендациям врача. Также важно придерживаться гипоаллергенной диеты.
Ранее врач рассказал нижегородцам, почему аллергикам важно следить за рационом.