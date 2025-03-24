Боец Александр Добрынин из Осинского района погиб в зоне СВО

— Проходил службу в военной части 21250А. В период с 2016 по 2023 год трудился в разных сферах. В октябре 2023 года рядовой Александр Добрынин, чтобы исполнить перед Родиной свой гражданский долг, подписал контракт на прохождение военной службы в зоне проведения спецоперации и был направлен в ДНР, — поделились в администрации.