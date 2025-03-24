Боец Александр Добрынин из Осинского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Защитник Отечества из Осинского района героически погиб в зоне СВО. Как стало известно КП-Иркутск из тг-канала администрации Осинского района, Александру Добрынину было всего 29 лет, когда он пал смертью храбрых. Будущий боец родился в селе Бада Забайкальского края. Там же учился в школе № 15.
— Проходил службу в военной части 21250А. В период с 2016 по 2023 год трудился в разных сферах. В октябре 2023 года рядовой Александр Добрынин, чтобы исполнить перед Родиной свой гражданский долг, подписал контракт на прохождение военной службы в зоне проведения спецоперации и был направлен в ДНР, — поделились в администрации.
Военнослужащий до последнего вздоха оставался верным присяге. Его трагически не стало во время выполнения боевого задания 8 июня 2024 года. В последний путь воина проводят 25 марта.