Из «Уральских авиалиний» уволили второго посадившего лайнер в поле пилота

В начале декабря 2023 года «Известия» со ссылкой на родственников летчиков писали, что их попросили уволиться из «Уральских авиалиний» по собственному желанию. Вместе с Эдуардом Семеновым самолетом управлял Сергей Белов. Решение посадить самолет в поле Белов объяснил опасениями отказа двигателя. В апреле прошлого года он написал заявление об увольнении и покинул авиакомпанию.