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Дачные электрички пустят в Нижегородской области 5 апреля

Дополнительные электрички появятся на Арзамасском и Борском направлениях.

Источник: Комсомольская правда

Дачные поезда начнут курсировать в Нижегородской области с 5 апреля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Дополнительные электрички будут назначены на самые востребованные у нижегородцев направления. Так, на Арзамасском направлении по выходным будут курсировать пять пригородных поездов: проспект Гагарина — Суроватиха, Кустовая — Суроватиха, Суроватиха — проспект Гагарина и Суроватиха — Кустовая.

Кроме того, электропоезд, следующий с проспекта Гагарина в Моховые горы, начнет курсировать ежедневно. От остановки «Мыза» он отправляется в 16:11.