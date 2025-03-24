Дачные электрички пустят в Нижегородской области 5 апреля

Дачные поезда начнут курсировать в Нижегородской области с 5 апреля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Дополнительные электрички будут назначены на самые востребованные у нижегородцев направления. Так, на Арзамасском направлении по выходным будут курсировать пять пригородных поездов: проспект Гагарина — Суроватиха, Кустовая — Суроватиха, Суроватиха — проспект Гагарина и Суроватиха — Кустовая.