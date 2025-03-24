Минтранс не поддержал «период охлаждения» для невозвратных билетов

При необходимости внесения изменений в оформленный авиабилет, в том числе в случае обнаружения ошибки, говорят в министерстве, пассажир, согласно Федеральным авиационным правилам, имеет право изменить условия договора воздушной перевозки по согласованию с перевозчиком и в соответствии с условиями примененного тарифа. Кроме того, согласно приказу Минтранса, пассажир допускается к проезду в поезде при наличии не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира, и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность.