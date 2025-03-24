Минтранс не поддержал «период охлаждения» для невозвратных билетов

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минтранс России не поддерживает введение «периода охлаждения» для невозвратных билетов на поезда и самолеты, эта позиция проработана с перевозчиками, сообщили РИА Новости в министерстве.
Минтранс РФ попросил РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) оценить идею введения «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, написала в понедельник газета «Коммерсант». По ее данным, это инициатива Союза пассажиров. Смысл ее в том, чтобы пассажиры получили бесплатную возможность исправить ошибки, например, в выборе данных пассажира, даты или направления в течение определенного времени. Продолжительность такого периода может различаться в зависимости от глубины продажи.
«Минтранс России не поддерживает введение “периода охлаждения” при покупке невозвратных билетов на поезда дальнего следования и самолеты. Данная позиция проработана с перевозчиками», — сообщили в министерстве.
Там отметили, что в настоящее время пассажир, приобретающий билет на поезд дальнего следования или самолет, самостоятельно определяет, по какому из предложенных ему тарифов будет оформлен такой билет. Подтверждение введенной при бронировании информации осуществляется в несколько этапов, и пассажир может скорректировать внесенные при бронировании данные на любом этапе до момента оплаты.
После формирования заказа и до списания денежных средств пользователь подтверждает, что ознакомлен с правилами и особенностями оформления заказа, его оплаты, оформления и переоформления, а также возврата неиспользованного проездного документа.
«На странице с детальной информацией о заказе перед оплатой пассажиру предоставляются данные о реквизитах поездки, стоимости билетов, тарифах, услугах. До момента оплаты электронного проездного документа пассажир вправе отказаться от заказа, в том числе в случае, если он не согласен с параметрами поездки. Переходя к оплате, пользователь соглашается со всеми представленными данными поездки», — перечислили в Минтрансе.
При необходимости внесения изменений в оформленный авиабилет, в том числе в случае обнаружения ошибки, говорят в министерстве, пассажир, согласно Федеральным авиационным правилам, имеет право изменить условия договора воздушной перевозки по согласованию с перевозчиком и в соответствии с условиями примененного тарифа. Кроме того, согласно приказу Минтранса, пассажир допускается к проезду в поезде при наличии не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира, и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность.
«Введение “периода охлаждения” для пассажиров при оформлении проездных документов позволит недобросовестным и неуполномоченным физическим лицам бронировать проездные документы с целью их дальнейшей перепродажи. Существует риск того, что недобросовестные пассажиры смогут оформлять несколько авиабилетов, удерживая при этом места в своих личных интересах, тем самым создавая искусственный дефицит и снижая доступность билетов», — отмечают в Минтрансе.
В связи с этим, резюмируют в министерстве, Минтранс России считает нецелесообразным введение «периода охлаждения» для проездных документов, оформленных по невозвратному тарифу.