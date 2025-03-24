В Уфе кошка застряла в стиральной машине

В уфимской квартире на улице Д. Мурзина произошёл необычный случай, потребовавший вмешательства специалистов. Любопытная домашняя кошка, резвясь по квартире, забралась на стиральную машину и случайно застряла лапой в отсеке для моющих средств. Владельцы животного предприняли попытки самостоятельно помочь питомцу, однако их усилия не увенчались успехом.
Как сообщили в городском управлении гражданской защиты, прибывшие на место происшествия спасатели оперативно провели необходимые действия и освободили животное. После проведения спасательных работ специалисты посоветовали хозяевам показать кошку ветеринарному врачу для исключения возможных травм.
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