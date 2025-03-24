Создан «вечный» катализатор для топливных элементов на базе графена и платины

Обычно топливные элементы состоят из нескольких емкостей, насосов, наборов электродов и специальной мембраны, позволяющей веществам вступать в реакции друг с другом благодаря тому, что мембрана пропускает через себя протоны или другие носители зарядов. Ключевую роль в работе этих мембран играют катализаторы на базе платины — благородного металла, способного очень активно взаимодействовать с водородом.