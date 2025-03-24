В омской аптеке со льготными лекарствами сменился руководитель

В АО «Омское лекарство», которое в том числе обеспечивает лекарствами омских льготников, сменился руководитель. Аптечную сеть, которая на сто процентов принадлежит Омской области, возглавил Аркадий Кербель. Изменения уже отражены в ЕГРЮЛ.
Кербель ранее возглавлял одну из аптек. На посту гендиректора «Омского лекарства» он сменил Игоря Богдашина. Последний был назначен на этот пост всего четыре месяца назад, в ноябре 2024 года. Однако большой опыт работы в этой организации был у Игоря Богдашина и до этого — он возглавлял «Омское лекарство» в 2019 и 2023 годах.
Ранее мы писали о проблемах с обеспечением лекарствами, с которыми столкнулись омские льготники в начале 2025 года. СУ СКР начал по этому поводу доследственную проверку.