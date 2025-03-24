В омской аптеке со льготными лекарствами сменился руководитель

Кербель ранее возглавлял одну из аптек. На посту гендиректора «Омского лекарства» он сменил Игоря Богдашина. Последний был назначен на этот пост всего четыре месяца назад, в ноябре 2024 года. Однако большой опыт работы в этой организации был у Игоря Богдашина и до этого — он возглавлял «Омское лекарство» в 2019 и 2023 годах.