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В Екатеринбурге арестовали жену бывшего вице-мэра

Суд будет продлевать арест для жены бывшего вице-мэра Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский суд Екатеринбурга будет рассматривать вопрос о продлении меры пресечения для Ларисы Контеевой, супруги бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

Как сообщает Свердловский облсуд, Ларису Контееву обвиняют по статьям «Подсобничество в получении взятки» (часть 5 статьи 33, часть 5 статьи 290 УК РФ), а также «Пособничество в вымогательстве» (часть 5 статьи 33, пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ). Рассмотрение материала в суде в отношении Ларисы Контеевой состоится 26 марта.

Напомним, что Виктора Контеева арестовали еще в 2011 году. Его приговорили к 18 годам лишения свободы за серию заказных убийств. В июне 2021 на экс-чиновника Контеева завели новые дела.