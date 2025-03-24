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В Рунете произошел новый сбой в работе интернет-сервисов

Роскомнадзор фиксирует проблемы в доступности ряда интернет-сервисов.

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует проблемы с доступностью к некоторым интернет-сервисам, которые используют зарубежные серверы, сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует проблемы в доступности ряда сервисов. Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — сказали там.

РКН порекомендовал отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.

Согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, россияне жаловались в том числе на приложение Сбербанка. На 13:35 мск поступило более 900 жалоб. При этом, как выяснил корреспондент РИА Новости, мобильное приложение банка уже заработало.

О предыдущем массовом сбое в интернете Роскомнадзор сообщал 20 марта. Тогда причиной также стало использование иностранных северов.