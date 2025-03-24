В Рунете произошел новый сбой в работе интернет-сервисов

Согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, россияне жаловались в том числе на приложение Сбербанка. На 13:35 мск поступило более 900 жалоб. При этом, как выяснил корреспондент РИА Новости, мобильное приложение банка уже заработало.