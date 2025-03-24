Архивариусы поделились фото омских такси из прошлого века

Омские архивариусы поделились редкими архивными снимками первых такси на улицах нашего города. Публикация редких фотографий была приурочена к Международному дню таксиста, который отмечается 22 марта.
«В Омске история таксомоторных перевозок началась в 1950-е годы. Первыми на линию вышли легковые автомобили “Победа”. В 1954 году в таксопарке насчитывалось 90 машин этой марки», — рассказали специалисты.
Фото: из фонда ГИАОО.
Уже в конце 50-х на смену «Победе» пришли «Волги» и «Москвичи», стоянки такси располагались у железнодорожного вокзала и на площади Ленина.
Отметим, что первые такси в Омске появились значительно позже, чем в столицах — там первые такси появились еще в конце 1907 года.