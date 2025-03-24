143 группы в детских садах Прикамья ушли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Как рассказывает ведомство, за неделю с 17 по 23 марта заболеваемость снизилась (по сравнению с предыдущей неделей) на 8%. Всего за этот период в регионе зарегистрировали чуть более 21 тысячи случаев гриппа и ОРВИ. Такой показатель не превышает эпидемический порог. Тем не менее, из-за заболеваемости в Пермском крае продолжают приостанавливать очное обучение в детских садах, школах и средних профессиональных учреждениях.