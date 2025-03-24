Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

143 группы в детских садах Прикамья ушли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Очное обучение также приостановили в 87 классах школ.

Источник: Freepik

Карантин из-за ОРВИ и гриппа был объявлен в 143 группах в детских садах Пермского края, сообщает управление Роспотребнадзора региона.

Как рассказывает ведомство, за неделю с 17 по 23 марта заболеваемость снизилась (по сравнению с предыдущей неделей) на 8%. Всего за этот период в регионе зарегистрировали чуть более 21 тысячи случаев гриппа и ОРВИ. Такой показатель не превышает эпидемический порог. Тем не менее, из-за заболеваемости в Пермском крае продолжают приостанавливать очное обучение в детских садах, школах и средних профессиональных учреждениях.

В частности, за неделю 17—23 марта в Прикамье был объявлен карантин в 143 группах в 86 детсадах, в 87 классах 42 школ и 27 группах в девяти сузах.

Как оказалось, среди изученных вирусов сохраняется высокая доля вирусов гриппа. В частности преобладает вирус A (H1N1)pdm. В числе негриппозных вирусов наиболее распространены риновирусы и сезонные коронавирусы.