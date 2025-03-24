В Рунете произошел масштабный сбой

Также сбои в работе произошли у ряда киберспортивных сервисов. В их числе — магазины видеоигр Steam (Волгоградская, Саратовская и Пензенская области, Краснодарский и Ставропольский край) и Epic Games (Астраханская, Саратовская, Волгоградская и Пензенская области и Краснодарский край), а также киберспортивная платформа FaceIT (Кировская, Самарская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Татарстан).