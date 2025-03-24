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Из-за непогоды закрыли автодороги в трех областях Казахстана

Дороги в Актюбинской, Костанайской областях и СКО закрыли из-за непогоды.

Источник: uralskweek.kz

В Казахстане из-за сложных погодных условий введены ограничения на движение транспорта в трех областях, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 18:00 24 марта, закрыты участки трех республиканских автодорог.

Ограничения введены в следующих регионах:

  • Актюбинская область — закрыта трасса «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» на участке км 3−92 (Кандыагаш — Эмба).
  • Костанайская область — движение ограничено на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка.
  • Северо-Казахстанская область — закрыт участок трассы «Обход г. Петропавловск» км 4−7 (от кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).

Для расчистки трасс и обеспечения безопасности на дорогах задействованы 232 единицы спецтехники и 463 специалиста.

Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок по указанным направлениям, следить за обновлениями дорожной ситуации и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.