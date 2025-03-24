Из-за непогоды закрыли автодороги в трех областях Казахстана

В Казахстане из-за сложных погодных условий введены ограничения на движение транспорта в трех областях, передаёт BaigeNews.kz.
По данным на 18:00 24 марта, закрыты участки трех республиканских автодорог.
Ограничения введены в следующих регионах:
- Актюбинская область — закрыта трасса «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» на участке км 3−92 (Кандыагаш — Эмба).
- Костанайская область — движение ограничено на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка.
- Северо-Казахстанская область — закрыт участок трассы «Обход г. Петропавловск» км 4−7 (от кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).
Для расчистки трасс и обеспечения безопасности на дорогах задействованы 232 единицы спецтехники и 463 специалиста.
Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок по указанным направлениям, следить за обновлениями дорожной ситуации и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.