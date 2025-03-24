В Омске растет количество вызовов скорой медицинской помощи и госпитализаций

В БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» рассказали в своих соцсетях об итогах работы за прошедшую неделю. За это время скорая выезжала на вызовы омичей 7780 раз, в среднем за сутки станция скорой помощи принимала 1111 вызовов.
Как отметили в организации здравоохранения, это на 2,2% вызовов больше, чем за предшествующий аналогичный период. Увеличилось и количество госпитализаций. По скорой медицинской помощи были госпитализированы 2963 пациента. Неделей ранее этот показатель был почти на сто человек меньше.
С чем связан довольно существенный рос нагрузки на скорую помощь, в ведомстве не пояснили. Возможно, одной из причин стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, с 10 по 16 марта показатель заболеваемости на 14, 6% превысил эпидемический порог, показатель заболеваемости составил 88,9 случаев на 10 тысяч населения.
Ранее мы также писали, что теперь омичи не смогут узнать, сколько человек заболело коронавирусом.