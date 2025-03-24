В Омске растет количество вызовов скорой медицинской помощи и госпитализаций

Как отметили в организации здравоохранения, это на 2,2% вызовов больше, чем за предшествующий аналогичный период. Увеличилось и количество госпитализаций. По скорой медицинской помощи были госпитализированы 2963 пациента. Неделей ранее этот показатель был почти на сто человек меньше.