Стоимость квадратного метра в горящем элитном ЖК в Москве достигает 1,5 млн руб

В Москве на улице Тимура Фрунзе загорелось здание гостиничного комплекса с апартаментами. Пламя охватило пентхаус стоимостью миллиард рублей в ЖК Roza Rossa. Столб густого черного дыма было видно далеко от места ЧП, на борьбу с пожаром отправили более 70 спасателей. Выяснилось, что во время ремонтных работ на крыше загорелась временная конструкция из деревянных балок. Ликвидировать мощный пожар удалось примерно через час.