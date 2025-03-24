«Могут быть в любом населенном пункте Витебской области». Два подростка и мужчина сбежали из Витебского центра психиатрии и наркологии

В Витебской области объявили в розыск двух подростков и мужчину, которые сбежали из Витебского центра психиатрии и наркологии. Подробности сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».
Известно, что три человека 23 марта сбежали из Витебского центра психиатрии и наркологии. Два подростка и 34-летний мужчина ушли из клиники около 18.30 часов в неизвестном направлении.
Сообщается, что пропали 15-летний Игорь Костянко, 16-летний Иван Василенко и 34-летний Антон Гудков. Все они находились в наркоцентре на лечении.
Два подростка и мужчина объявлены в розыск на Витебщине. Фото: ПСО «Ангел».
Сбежавшие подростки и мужчина примерно одного роста около 170 — 180 сантиметров. Из клиники они ушли в сине-серых пижамах, черных пальто с цифрой на спине, а также в черных дутиках.
— Могут находиться в любом населенном пункте Витебской области, -прокомментировали в ПСО.
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