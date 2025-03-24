Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Могут быть в любом населенном пункте Витебской области». Два подростка и мужчина сбежали из Витебского центра психиатрии и наркологии

Милиция ищет двух подростков и мужчину, сбежавших из наркоцентра под Витебском.

Источник: Комсомольская правда

В Витебской области объявили в розыск двух подростков и мужчину, которые сбежали из Витебского центра психиатрии и наркологии. Подробности сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Известно, что три человека 23 марта сбежали из Витебского центра психиатрии и наркологии. Два подростка и 34-летний мужчина ушли из клиники около 18.30 часов в неизвестном направлении.

Сообщается, что пропали 15-летний Игорь Костянко, 16-летний Иван Василенко и 34-летний Антон Гудков. Все они находились в наркоцентре на лечении.

Два подростка и мужчина объявлены в розыск на Витебщине. Фото: ПСО «Ангел».

Сбежавшие подростки и мужчина примерно одного роста около 170 — 180 сантиметров. Из клиники они ушли в сине-серых пижамах, черных пальто с цифрой на спине, а также в черных дутиках.

— Могут находиться в любом населенном пункте Витебской области, -прокомментировали в ПСО.

Еще под Гомелем 85-летний водитель «ВАЗ» не пропустил грузовик и погиб на месте: «Жигули» оказались под грузовиком".

И СК сообщил, что в Минске четверо друзей скинулись на вечеринку, но выжили после нее не все.